Hostalric congela la majoria d´ordenances fiscals per a l´any 2018

L'Ajuntament d'Hostalric va aprovar divendres passat, les ordenances pel 2018, amb els vots a favor de l'equip de govern (PDeCAT), en contra d'ERC i amb l'abstenció d'ICV-EUiA. Segons va informar ahir el consistori, s'ha modificat el coeficient de l'Impost de Béns Immobles (IBI) que passa del 0,74 a 0,77 per compensar així, la rebaixa cadastral del 4% que farà l'any vinent la Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda. Segons l'Ajuntament però, amb aquest moviment no es perdrà valor adquisitiu i no tindrà efectes en el rebut del contribuent. L'impost d'escombraries no s'ha tocat i el rebut tindrà el mateix import que aquest 2017.

En general, els impostos, taxes i preus públics per l'any vinent queden pràcticament igual, amb algunes excepcions com l'import de les sancions de trànsit per l'estacionament regulat en zones blaves, que baixen un 50%.