Els pobles del Ter Brugent esperen des de fa sis mesos que torni l'ambulància 24 hores

El Departament de Salut de la Generalitat va anunciar, a finals del maig passat, que l'ambulància que dona un servei diürn als municipis del Ter Burgent, ho faria de nou durant 24 hores. Tot i que l'ens no va precisar una data exacte per reactivar el servei, sí que es va avançar que seria en les «properes setmanes». Gairebé sis mesos després d'aquell anunci, els municipis afectats segueixen esperant que es restableixi el servei. «En el seu moment tot va anar bé, però el canvi no acaba d'arribar» va explicar ahir l'alcalde de la Cellera de Ter, David Sarsanedas.

Aquesta ambulància funcionava durant tot el dia fins al novembre de 2015, quan Salut va anunciar que reduiria les hores a la meitat i que només estaria activa en la franja diürna. Salut va explicar en aquell moment que, a canvi, hi hauria nous vehicles d'intervenció ràpida amb base a Santa Coloma de Farners i Salt que arribarien en 12 minuts en cas d'urgència i que anaven equipats amb metges i tot el material necessari per estabilitzar un pacient greu.

Un canvi que ja llavors, i després d'estudiar diferents paràmetres, els batlles de la zona afectada no van veure clar, motiu pel qual van reclamar a Salut que no apliquessin aquesta reducció horària. Entre altres aspectes, l'estudi preveia els minuts de distància que hi ha entre Santa Coloma o Salt amb cada població del Ter Brugent (Susqueda, Amer, Anglès, la Cellera de Ter, Osor, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles) i que en el cas més elevat, el de Susqueda, és de 63 minuts des de Salt, i de 56 minuts des de la capital selvatana.

Arran d'aquest document i d'una reunió mantinguda amb responsables del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i del Servei Català de la Salut (CatSalut), els alcaldes van aconseguir que, en lloc de dotze, fossin vuit les hores reduïdes, amb el compromís de totes les parts de revisar el funcionament del servei d'intervenció ràpida al cap d'un any.

Tot i això, els diferents municipis mai van deixar de reclamar la necessitat de recuperar el servei les 24 hores del dia i solucionar els problemes del transport sanitari no urgent. En els plens municipals es van aprovar mocions amb aquestes demandes, a les quals Salut no va donar resposta i, cansats de la situació, el març passat, un centenar de veïns dels diferents municipis del Ter Brugent es van manifestar davant del CAP d'Anglès.

Finalment, a finals de maig, els responsables del SEM i de CatSalut van anunciar als alcaldes que, en les «properes setmanes», tornarien a posar l'ambulància de nit després de detectar que començava una tendència a l'alça en el temps de resposta i perquè havien augmentat els serveis.

Passats gairebé sis mesos, però, l'ambulància encara no funciona a la nit. «Hem trucat diverses vegades i ens diuen que els tràmits estan fets i que s'activarà de manera imminent», va explicar Sarsanedas.

Per la seva part, Salut va indicar ahir a Diari de Girona que el procés de recuperació del servei a la nit «va endavant», que s'ha endarrerit a causa dels nombrosos tràmits administratius necessaris per fer-ho i que s'activarà en les «properes setmanes».

Actualment, l'ambulància del ter Brugent té la seva base a Anglès i dona servei de vuit del matí a dotze de la nit.