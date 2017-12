Lloret de Mar obre el concurs de pessebres a domicili als escolars

L'Ajuntament de Lloret de Mar va obrir ahir les inscripcions per participar en el concurs de pessebres a domicili en el qual enguany com a novetat, també hi podran participar els escolars. Segons el consistori, les entitats, establiments comercials i hotelers de la localitat s'hi podran apuntar fins aquest dissabte, mentre que els particulars tindran temps fins al dia 22. Respecte a la mainada, s'hi podran inscriure fins al pròxim dia 11.

Per tal de dur a terme les visites, l'Ajuntament editarà un plànol-guia amb els punts en els quals es podran trobar els pessebres. El jurat valorarà les obres a partir del 27 de desembre i l'entrega de premis es farà el 13 gener.