Blanes Reconeixement a sis treballadors municipals que s'han jubilat

L'Ajuntament de Blanes ha fet un reconeixement als treballadors municipals que s'han jubilat aquest 2017, així com als qui durant aquest any han complert els 25 anys de servei al consistori. Aquest any s'han homenatjat nou persones, si bé no totes elles han pogut assistir a l'acte. Sis persones jubilades i tres amb 25 anys de servei. Els sis jubilats són: l'arquitecte municipal, Octavi Font Sebarroja, adscrit al Departament d'Urbanisme; Ma José Ramos Frías, que havia estat al servei de neteja i els últims anys com a conserge a la Casa de la Cultura; Pere Vilaseca Oliveras, qui al llarg dels anys ha estat a Serveis Socials i al capdavant de Salut Pública; Francesca Gallart Gallart i Isabel Rivero Flores, totes dues de l'Àrea d'Hisenda; i Fina Serra Bueno, qui ha estat adscrita a Hisenda, AMIC i a l'Arxiu.