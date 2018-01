El nen de Caldes que vol acabar amb el tabú de la transsexualitat

En Coen té sis anys, viu a Caldes de Malavella i és transsexual. La seva vida, al contrari del que algunes persones puguin pensar, és com la de qualsevol altre nen de la seva edat. Mai ha tingut problemes amb els companys de l'escola, i a casa compta amb el suport incondicional dels pares i els seus tres germans. Tot i això, i sobretot entre els adults, encara existeixen molts estigmes, prejudicis i tabús relacionats amb la transsexualitat.

Per això ara, i amb l'objectiu de canviar aquesta situació, aquesta família selvatana ha impulsat una iniciativa didàctica per oferir informació i compartir la seva experiència personal amb altres veïns de la localitat o persones que visquin una situació similar.

«Hi ha molta desconeixença sobre la transsexualitat, i més encara quan es tracta de menors d'edat», explica Francesca Saltó, mare d'en Coen, qui afegeix que aquesta «és una situació complexa» i que les famílies que s'hi troben van molt «perdudes».

En el seu cas, van comptar amb el suport de l'Associació Chrysallis, una entitat estatal conformada per famílies de menors d'edat transsexuals. Aquesta associació, de la qual formen part, té delegacions a diferents comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, i proporciona informació, consell i suport a famílies amb fills petits o joves transsexuals de fins a 20 anys d'edat. «Als tres anys, en Coen ja ens va dir que era un nen i el març passat ja li vam canviar el nom», ressalta Saltó, qui destaca la importància de Chrysallis en tot el procés.

En aquest sentit, la Francesca lamenta que de totes les famílies que han conegut a l'associació cap és gironina, tot i que intueixen que n'hi ha. «No pot ser que siguem els únics de la província i vam pensar que podíem fer alguna cosa per intentar animar altres famílies de la zona a venir», relata aquesta veïna caldenca.

Una idea que es va materialitzar en forma de taula rodona després de parlar sobre el tema amb la directora de la biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia, Mercè Barnadas. «La Francesca és usuària de la biblioteca i se'ns va acudir que podríem fer alguna cosa aquí», explica Barnadas, qui recorda que la jornada es farà aquest dissabte a les onze del matí.



L'acte a la biblioteca

Sota el títol Transsexualitat a la infància i adolescència, la taula rodona la conformaran: Ana Valenzuela, una representant de l'Associació Chrysallis; Cristina Vila, tècnica d'igualtat i sociòloga; Alex PE., un youtuber transsexual de Barcelona, i la Francesca Saltó, mare d'en Coen. L'acte estarà conduït per la periodista caldenca Paula Brujats.

«Es parlarà de com enfocar aquest tema en un poble petit com Caldes o com treure estigmes a l'hora d'utilitzar expressions com cossos equivocats», avança Barnadas, qui ressalta que la transsexualitat «existeix més del que sabem» però que no tothom ho vol donar a conèixer obertament.

Per això, recalca que la jornada de dissabte vol ser informativa però sobretot un espai de suport per a pares que estan «perduts». «Són situacions noves per a tots i n'hem d'aprendre, sobretot els adults, que som els que tenim més prejudicis», ressalta.

Aquesta activitat no serà l'única que es farà sobre el tema en aquest equipament local. Divendres a les sis de la tarda, els nens i nenes podran escoltar el conte dansat La lluna platejada i el crit dels animals de la pedagoga Blanca Pugés, que tractarà sobre el camí cap a la llibertat. Després es parlarà amb els menuts sobre l'elecció lliure sexual i de gènere de qualsevol persona i el respecte cap a totes aquestes diferències. Finalment, es farà un taller actiu de dansa.