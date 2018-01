Encasten un cotxe i roben la caixa d'un supermercat

Robatori amb encastament d'un vehicle a les portes d'un supermercat de Maçanet de la Selva. Això és el que va passar en aquesta població selvatana aquest dimecres a la nit. Es tracta d'un tipus de robatori que no sol ser habitual a la província de Girona, tot i que en els darrers anys s'ha utilitzat aquest mètode en alguna joieria o estanc.

El robatori va ser ràpid i va produir-se pels volts de dos quarts d'onze de la nit. Un turisme, de la marca Toyota i de color fosc, es va encastar conduït marxa enrere contra les portes de vidre d'entrada del supermercat Novavenda de Maçanet de la Selva. Aquest està ubicat a l'avinguda Sant Jordi del poble, a unes de les entrades del municipi.

Els veïns de la zona van donar l'avís a la Guàrdia Municipal de Maçanet sobre el fet en sentir el fort cop pels volts de dos quarts d'onze de la nit. Ràpidament, també es van activar els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners.

Els lladres conduïen aquest vehicle que es va encastar contra l'aparador i van tenir temps per emportar-se la caixa de l'establiment, on hi havia diners en efectiu. Els delinqüents, un cop van tenir el botí, es van emportar la caixa i ràpidament van fugir. Van agafar un altre vehicle que els esperava i van marxar del municipi. Es dona el cas que Maçanet té molt bones vies de comunicació i que, per tant, podrien haver agafat una de les vies ràpides –l'A2 o l'autopista AP-7– per haver fugit.

La Unitat d'Investigació dels Mossos de Santa Coloma està al capdavant del cas i estan intentant esbrinar qui hi ha al darrere del succés. Durant el dimecres i ahir a la zona hi havia una forta presència policial.

Per part dels Mossos, el que per ara s'apunta és que el vehicle que van abandonar davant del supermercat seria robat. Els agents també van prendre mostres entre els vestigis per tal de localitzar-los. Les càmeres de la zona també poden ser clau.