Santa Coloma instal·la una estació de càrrega de vehicles elèctrics

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha instal·lat a la plaça de l'Ajuntament la primera estació de càrrega elèctrica de vehicles del municipi. Segons va informar ahir el consistori, aquesta estació permet la càrrega simultània de dos vehicles, amb un connector de tipus 2 a 22kW i un altre de tipus Schuko a 3,7kW, que preveu la possibilitat de carregar la bateria en aproximadament dues hores depenent del vehicle. Per a la seva utilització caldrà disposar d'una targeta RFID (sistema de targetes identificadores per radiofreqüència) amb lectura sense contacte, que els propietaris de vehicles elèctrics o híbrids endollables de Santa Coloma podran sol·licitar a l'Ajuntament. La recàrrega no tindrà cap cost per a l'usuari, però caldrà prèviament treure el tiquet de zona blava en les hores que es requereixi.