Calidesa i agraïment en el darrer comiat a l'exalcalde de Blanes Josep Marigó

Calidesa i sobretot agraïment. Així va acomiadar ahir la vila de Blanes l'exalcalde Josep Marigó i Costa (1959-2018), qui va morir dimarts a la matinada als 58 anys després d'una llarga malaltia. L'emotiva cerimònia es va celebrar a les deu del matí a la parròquia de Santa Maria, que va quedar petita per la gran multitud de persones que van voler donar el seu últim adeu a qui va ser alcalde de la localitat durant dos mandats: del 2003 al 2007 i del 2011 al 2015.

De fet, alguns dels assistents van haver de seguir el funeral des de l'exterior del temple, des d'on van voler transmetre, igualment, la seva calidesa a la família i el seu agraïment a un dels batlles més perseverants i compromesos que ha tingut la localitat selvatana.

Per això, a més de la família i els amics de l'exalcalde, hi havia nombrosos representants d'entitats i institucions locals -on estava estretament vinculat- veïns o alumnes i companys de feina de l'institut Lluís Companys de Tordera, on va fer classes després d'abandonar la política. També van ser moltes les personalitats polítiques que es van voler acomiadar de Marigó com el president de la Diputació de Girona, Pere Vila; l'alcalde Pineda de Mar, Xavier Amor; l'alcaldessa de Tossa de Mar, Gisela Saladich o regidors i batlles de nombrosos ajuntaments gironins i barcelonins, entre molts altres.

Tampoc van faltar els exalcaldes de la localitat i molts dels treballadors del consistori, els quals van dedicar una de les moltes corones de flors dipositades a l'altar amb el missatge: «A Josep Marigó i Costa, alcalde de Blanes, dels teus companys en el càrrec: Maria Dolors Oms, Fèlix Bota, Ramon Ramos, Josep Trias i Miquel Lupiáñez».

Durant la cerimònia es van viure dos moments especialment emotius: el primer quan dues amigues de la família van recordar el perfil «tant humà com professional» de Marigó. I el darrer, quan espontàniament i mentre el cotxe fúnebre s'allunyava de la plaça de l'Església, els assistents van dedicar un llarg i sentit aplaudiment a Marigó.



Compromís polític i social

Nascut al barri de Poblenou de Pineda de Mar l'11 de març de l'any 1959, Josep Marigó i Costa es va convertir en batlle del municipi per primer cop durant el mandat del 2003 al 2007 i va tornar a ocupar el càrrec entre el 2011 i el 2015, any en el qual va abandonar la política i va passar el relleu al també exalcalde socialista Miquel Lupiáñez. Pel que fa al PSC, va ser el primer secretari de l'Agrupació Local de Blanes, president de Federació del PSC a comarques gironines i membre del Consell Nacional del PSC. També va ser diputat provincial de la Diputació de Girona en els períodes 2002-2003 i 2007-2015, i també va posar en marxa i va ser el primer president de Dipsalut, entre 2007 i 2011.

A més, era tècnic especialista en mecànica i electricitat de l'automòbil, va exercir de professor a l'institut Lluís Companys de Tordera i va estar estretament implicat en entitats i organitzacions socials i culturals del seu barri natal i també de Blanes. Josep Marigó deixa esposa i dos fills.