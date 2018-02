Disparen amb una escopeta de perdigons a una gata a Blanes i li trenquen el llom

Nou cas de maltractament animal a Blanes (Selva). Uns desconeguts van malferir una gata i li van trencar el llom disparant-li amb una escopeta de perdigons. El felí, que té poc més d'1 any de vida, va aparèixer arrossegant-se per la zona propera a la ciutat esportiva. Una noia que la va sentir miolar la va dur al veterinari, on li van fer una radiografia i van descobrir que un dispar li havia seccionat la medul·la. L'animal no es pot moure de mig cos en avall i necessita ajuda per fer les seves necessitats. L'entitat Sa Gatonera, que ha difós el cas per xarxes socials, ha aconseguit trobar un voluntari que està disposat a fer-se'n càrrec. "Es tracta d'un cas de maltractament animal greu i el denunciarem als Mossos d'Esquadra", assegura el seu portaveu, Dani García. Fa pocs dies, a Blanes mateix, un brètol va matar una altra gata que vivia al carrer d'una puntada de peu.

La gata, a qui de moment han batejat com a 'Lali', és atigrada i té poc més d'1 any de vida. Va aparèixer malferida el cap de setmana passat. Es trobava a la sortida de Blanes, a prop d'una benzinera que hi ha a tocar de la GI-600 (més o menys a l'alçada de la ciutat esportiva). Una noia la va sentir miolar mentre s'arrossegava, la va recollir i la va portar fins a un centre veterinari del municipi.

Allà se li va fer una radiografia i els veterinaris van descobrir que algú li havia engegat un tret amb una escopeta de perdigons. El projectil li havia seccionat la medul·la i la gata no es pot moure de mig cos en avall.

La radiografia on es veuen els trossos de perdigó · Sa Gatonera

Des del centre veterinari Mireia Balliu, on tenen el felí ingressat a la UCI, van fer saber el cas a l'entitat Sa Gatonera (que té cura dels gats que viuen al carrer). Un dels seus fundadors, Dani García, explica que el de la 'Lali' és un cas "bastant greu" de maltractament animal. "La gata no pot fer res, ni tan sols les seves necessitats, i se l'ha d'estimular", explica.

García diu que es van resistir a sacrificar-la i que van decidir difondre'n el cas per les xarxes socials per veure si algú se'n podia fer càrrec. "Ens fa la sensació que no ha estat sempre al carrer, perquè se la veu molt neta, i potser vivia en algun dels masos de la zona; però ningú l'ha reclamada", concreta.

L'entitat i la clínica veterinària, però, ja han trobat un voluntari que està disposada a acollir-la. Es tracta d'un home de Barcelona, que té dos felins més en la mateixa situació que la 'Lali'. "Des de l'associació farem seguiment, perquè no volem que l'animal pateixi; si això passa, la nostra ètica ens diu que és millor adormir-lo", concreta Dani García.



Denunciar el cas

Des de Sa Gatonera ja avancen, però, que portaran el cas de maltractament animal davant dels Mossos d'Esquadra. "Quan tinguem l'informe final del veterinari, ho denunciarem a la policia", subratlla García. En paral·lel, diversos voluntaris de l'entitat han penjat cartells per la zona on va aparèixer la 'Lali', alertant els propietaris d'animals domèstics "perquè vagin en compte", precisa el fundador de Sa Gatonera.

El felí malferit per un tret ha aparegut justament pocs dies després que un brètol matés una gata de carrer d'una puntada de peu. El felí, que tenia entre 1 i 3 anys, vivia en una colònia que hi ha al carrer Astúries.

El vespre del 27 de gener, un jove li va donar una coça i la va enviar a l'altre costat de carrer. La gata va picar contra l'asfalt i va morir poc després a conseqüència de la trompada. L'associació ja ha denunciat el cas i demana ajuda de possibles testimonis per intentar localitzar el brètol.