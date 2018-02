Llibertat provisional per al fill de l'acusat pel doble assassinat de Susqueda

El Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha deixat en llibertat provisional el fill del sospitós del doble crim de Susqueda. El mateix dilluns que van detenir el seu pare, Jordi Magentí Gamell, els Mossos d'Esquadra van arrestar el fill a Salt per la seva vinculació amb una plantació de marihuana a l'entorn del pantà.

Aquest dimecres ha passat a disposició judicial i s'ha acollit al seu dret a no declarar. L'investiguen per un delicte contra la salut pública. Aquesta part del cas està sota secret de sumari. En paral·lel, a Anglès han rastrejat amb un detector de metalls uns terrenys de Magentí Gamell buscant la possible arma o armes del crim. L'arrestat pel doble crim passarà a disposició del mateix jutjat dijous.