Demanen 11 anys de presó per a un home acusat de violar una menor a Blanes

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un home de Blanes acusat de violar una adolescent de 12 anys a l'aparcament de l'estació de trens del municipi. Els fets van passar la matinada del 14 de setembre del 2016 dins el vehicle de l'acusat.

L'home, que té més de cinquanta anys, havia acompanyat la nena a l'estació, on ella volia agafar un tren. Abans havien anat junts a una discoteca, on havien estat ballant. Es dona el cas que la denunciant s'havia escapat aquell dia d'un centre de menors.

Durant el judici, que es va celebrar a la Secció Tercera, l'acusat va admetre que van tenir relacions i va assegurar que van ser consentides en tot moment. Segons va relatar, en el moment d'acomiadar-se la nena el va agafar per la camisa i li va fer «una morrejada».

Seguidament, ella va anar als seients de darrere, es va despullar i «es va posar a sobre d'ell», que també es va treure la camisa i es va abaixar els pantalons.

L'acusat va admetre que hi va haver penetració i que quan per segon cop ella li va dir que «li feia mal», ell va separar-se'n i es va tornar a vestir. A continuació la va deixar a la porta de l'estació. També va explicar que la noia li va dir que estava a punt de complir 19 anys abans d'entrar a la discoteca i que, pel seu comportament, va donar per fet que ja era major d'edat.

La versió de la víctima, que va declarar a porta tancada, va ser totalment diferent. Segons l'escrit d'acusació del fiscal, l'home va aparcar a l'estació de trens amb «ànim libidinós i contra la voluntat de la nena» per després besar-li tot el cos, fer-li tocaments als pits i a la vagina i acabar situant-se a «sobre d'ella, penetrant-la vaginalment» i ejaculant a dins seu.

El fiscal va donar plena credibilitat a la víctima i va mantenir la petició d'11 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb penetració a una menor de 13 anys.

També va sol·licitar llibertat vigilada durant 8 anys i la inhabilitació perquè no pugui treballar en feines relacionades amb menors per un període de 17 anys i una indemnització de 20.000 euros pels danys morals causats. La defensa va demanar l'absolució.

El cas va quedar vist per a sentència.