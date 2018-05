ERC de Lloret escull Jordi Orobitg com a candidat a les eleccions de 2019

Jordi Orobitg serà el candidat d'ERC a Lloret de Mar a les eleccions municipals del 2019. Així ho va decidir ahir, i per tercera vegada consecutiva, l'assemblea local de la formació republicana. «Després de dues legislatures en què la tasca ha estat gestionar i ordenar el desori econòmic resultant de la crisi i el deute assumit per l'administració, hem creat les bases per desenvolupar un projecte il·lusionant», va dir ahir Orobitg, qui va recordar que, des del govern municipal, han treballat en diferents projectes de transformació de la ciutat «que l'han de girar com un mitjó i que esperem poder desvetllar aviat». En aquest sentit, Orobitg va avançar que tenen a veure amb el turisme, que «canviaran radicalment el model i comportaran un revulsiu econòmic, que s'ha de traduir en una més gran rendibilitat dels negocis turístics».

Nascut a Barcelona (1966), Orobitg és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, exerceix d'advocat amb despatx propi i compta amb la titulació d'agent de la propietat immobiliària, gestor administratiu i mediador d'assegurances. Diputat al Parlament de Catalunya en la XI legislatura, portaveu del grup parlamentari Junts pel Sí a la Comissió de Justícia i portaveu adjunt pel mateix grup a la Comissió d'Empresa, milita a ERC des del 2003. Actualment és segon tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient, Comerç, Promoció Econòmica i Platges.