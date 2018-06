Blanes enllesteix els treballs de la rehabilitació de la Casa Saladrigas

Les obres de rehabilitació de l'emblemàtica Casa Saladrigas de Blanes, ja han acabat. Segons va informar ahir l'Ajuntament, els treballs de reforma es van fer en els balcons ceràmics i les baranes de ferro forjat que presentaven esquerdes i algunes peces en moviment.

Els treballs de reparació van consistir en: el desmuntatge de la primera filera de peces; la restauració a taller; la consolidació de fragments trencats i el posterior muntatge; la impermeabilització i pavimentació dels balcons; i el sanejament i pintura d'acabat de les baranes. Tot plegat va tenir un cost de 54.797,10 euros, dels quals gairebé 40.000 euros provenien de la Diputació de Girona.

Situada al nucli històric de la localitat, és de planta rectangular i consta de tres pisos i golfes. Va ser projectada l'any 1925 per l'arquitecte Isidre Puig Boada, deixeble d'Antoni Gaudí, i entre els anys 2001 i 2003 va ser reformada integralment.

L'abril del 2003 va ser inaugurada com a Sala d'Exposicions Municipal. Durant l'anterior mandat, del 2011 al 2015, també s'hi va instal·lar l'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament, que ara hi té la seva seu. A més, s'hi fan trobades i congressos extraordinaris i, excepcionalment, casaments civils. La Casa Saladrigas està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local.