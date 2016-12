Els perills de veure futbol en línia de manera il·legal

Les webs més famoses de streaming que ofereixen partits en línia arriben a sumar fins a vuit milions de visites al mes. Tot i així i malgrat la seva popularitat, consumir continguts d'aquests portals és una pràctica perillosa ja que en accedir-hi es posen en risc tant els dispositius com la privacitat personal de l'usuari.

Els webs de streaming necessiten publicitat per seguir existint però com que són molt poques les marques famoses que s'atreveixen a publicitar-se a aquests portals, els llocs recorren a anuncis de xarxes secundàries que a vegades poden mostrar anuncis no supervisats amb virus informàtics a dins.

La meitat de les accions realitzades des dels anuncis enganyosos d'aquests portals amaguen programari maliciós que va a parar als dispositius dels usuaris. Publicitat que apareix en forma de finestres emergents, superposició, pluggins amb el missatge "cal instal·lar" per poder veure les imatges de forma gratuïta...

Una vegada que l'usuari ha instal·lat una extensió, aquesta pot infectar qualsevol pàgina web que consulti per molt segura que sigui. És a dir, que en moltes ocasions els pluggins que es requereixen instal·lar estan codificats per afegir contingut maliciós en altres webs segures.

Per què és tan difícil acabar amb la pirateria?

En general, és complicat que les autoritats posin punt final a la pirateria del futbol perquè hi ha una separació entre les webs que ofereixen la imatge en directe (en streaming) i els serveis de proveïdors de continguts. Malgrat que molts webs han estat clausurades, els serveis de continguts es mouen ràpidament a altres sites, i d'aquesta manera és difícil acabar amb el problema. És més, sovint les webs de streaming ofereixen diversos enllaços per veure el mateix contingut.

Tal com informa la BBC, la majoria de servidors són de només cinc companyies localitzades a Belize, Suïssa, Holanda, Suècia i Canadà.