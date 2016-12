Instagram avisarà si fas una captura de pantalla

Instagram porta mesos de canvis, afegint noves funcions a la seva aplicació, i alguns dels usuaris encara no s'han acostumat a les possibilitats que la plataforma ofereix. Un dels dubtes més comuns és sobre com funcionen les captures de pantalles d'Instagram: es notifiquen com a snapchat o no?

Els usuaris només seran notificats quan facis una captura de pantalla d'una història d'una persona o de missatges que estan a punt de desaparèixer. L'aplicació avisarà quan algú faci una captura de fotografies del seu propi perfil o feed.

Per enviar imatges trobades a Instagram sense haver de fer de captura de pantalla, a més, Mashable explica un truc: només cal obrir Instagram en el navegador de l'ordinador, fer clic en la imatge que voleu desar i clicar sobre 'veure codi font "per poder guardar la imatge al disc dur sense necessitat de capturar.