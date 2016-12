Què ha estat el més buscat a Google el 2016?

Els espanyols han utilitzat Google el 2016 per esbrinar com poden ser més carismàtics, què passaria si Donald Trump guanyés les eleccions als Estats Units i què és el 'Brexit', segons les llistes de cerques de l'any fetes públiques per la companyia tecnològica.

En concret, en la categoria 'Què és', els usuaris de Google a Espanya han volgut saber en primer lloc què és el 'Brexit'; terme al que segueix entre el més buscat de l'any Pokémon Go; Periscope; la cobra; Snapchat; una columna lumbosacra; el bloqueig d'iCloud; un senyal de ràdio; un cop d'estat; i finalment què és Twitter.

Així mateix, en la llista 'Què passaria si...', els espanyols han mostrat la seva inquietud sobre les conseqüències que tindria la victòria de Trump en les eleccions nord-americanes: si Anglaterra surt de la Unió Europea; si no hi hagués lluna; si Catalunya s'independitzés; si la terra deixés de girar; si governés Podem; si no hi hagués sol; si es fonen els pols; si el magma fos fred; i si no hi hagués anys de traspàs.

D'altra banda, en les cerques que es refereixen a la llista 'Com ser', els usuaris de Google a Espanya han volgut esbrinar com ser més carismàtic; una persona segura i confiada; donant de medul·la; model; entrenador Pokémon Go; blogger; famós a Instagram; professional d'habitíssimo; la noia més intel·ligent; i una persona de matins.

Respecte a les cerques de la llista general, a Espanya el rànquing l'encapçalen els esports i, en concret, els Jocs olímpics de Rio 2016, als quals ha seguit l'Eurocopa 2016. A més, s'ha buscat informació relacionada amb Pokémon Go; iPhone 7; Eleccions EUA; Donald Trump; Slither.io; Diana Quer; Eurovisió 2016; i David Bowie.

En matèria de personalitats, Donald Trump torna a ser el més buscat, seguit de David Bowie; La Veneno; Prince; Luis Salom; Caroline Herschel; Leonard Cohen; Manolo Tena; Melania Trump; i Ángela Ruiz Robles.

Per la seva banda, els esportistes més buscats el 2016 han estat Luis Salom; Mireia Belmonte; Johan Cruyff; Michael Phelps; Simone Biles; Garbiñe Muguruza; Ruth Beitia; Cristian Toro; Dani Rivas; i Muhammad Ali.

A nivell mundial, els usuaris de Google han buscat informació relativa a Pokémon Go; iPhone 7; Donald Trump; Prince; Powerball; David Bowie; Deadpool; Olympics; Slither.io; i Suïcidi Squad. A més, entre la notícies més buscades en 2016 han destacat les eleccions nord-americanes; els Jocs Olímpics; i el 'Brexit'.