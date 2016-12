Els perills de les joguines tecnològiques

El regal més desitjat per Nadal és un smartphone. Però no són els únics canvis que s'han esdevingut durant els últims anys en aquestes festes. Amb la irrupció de la tecnologia les joguines ja no són els que eren abans. Ara trobem al mercat objectes intel·ligents que es connecten a la xarxa o interactuen amb els nens. Malgrat l'interessant de la proposta, sembla que els dubtes sobre la seguretat d'aquestes joguines és una cosa creixent.

El web de notícies Portaltic ha elaborat una llista amb els problemes que poden derivar-se de les joguines intel·ligents d'última generació.

Cayla i i-Que són dos ninots creats per Genesis Toys que interactuen amb els nens i nenes com si fossin uns veritables amics. No obstant això les alarmes i les denúncies han saltat contra la pròpia empresa creadora i Nuance Communication, la companyia que s'encarrega de l'aspecte tecnològic dels ninots. Segons denuncien associacions de pares i de consumidors, Cayla i i-Que registren les converses que mantenen amb els menors sense que ningú sàpiga perquè queden emmagatzemades aquestes converses. Mentre Cayla compta amb connexió a Bluetooth, altaveus i un micròfon, i-Que sol·licita l'accés a la càmera del dispositiu mòbil des del qual es controla.

El mateix succeiria amb les nines Barbies que emmagatzemen les converses amb els infantils usuaris en els servidors de Mattel durant almenys 2 anys.

Una altra por dels pares i mares pel que fa a les joguines dels seus fills és el que un hacker pugui accedir a aquests. Va ser el cas de l'Osito de Fisher Price, una joguina amb una fallada de seguretat que permetia que els delinqüents accedissin a les joguines i obtinguessin informació dels més petits.

Els pares i mares també tenen la seva cota de responsabilitat en la seguretat dels seus fills pel que fa a joguines. Són ells els que han de revisar les clàusules de privacitat de les joguines i són ells els que han de decidir que els seus fills juguin amb un artefacte que pot connectar-se a la xarxa.