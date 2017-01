Aquestes són les novetats d''Overwatch' en la seva propera actualització

Blizzard ha revelat algunes de les novetats que incorpora el nou pedaç que ja està disponible als servidors de la Regió Públic de Proves (RPP) per la versió PC d''Overwacth'. Cal tenir en compte que les notes del 'patch' només inclouen canvis actualment disponibles per provar al PTR, encara que com és habitual, i si tot funciona de manera correcta, també arribaran a la PlayStation 4 i a la Xbox One properament.

Entre les novetats aplicades als herois, destaca la disminució del dany de D.va, que reduirà la seva capacitat d'armadura de 400 a 200, encara que això sí, comptarà amb un augment de salut de 200 a 400. De la mateixa manera, el dany dels canons de Fusió disminuirà de 3 a 2 i s'augmentarà el nombre de bales per tret de 8 a 11. Aquests canvis es deuen principalment al fet que els jugadors sentien que l'armadura de la protagonista sovint la feia sentir com si no tingués febleses, fins i tot contra herois que sovint són efectius contra blancs més grans (com Reaper).

A més de D.va, Roadhog també ha sofert canvis: ara l'heroi ja no podrà utilitzar el seu ganxo contra personatges no visibles, és a dir, els objectius hauran d'estar directament davant del protagonista per al seu correcte funcionament. Per la seva banda, la cura d'aliats amb la Granada Biòtica d'Ana s'ha reduït en un 50%. Segons confirmen des de la pròpia productora, l'impuls curatiu proporcionava massa curació.

Finalment, Ombra serà l'encarregada de rebre una nova actualització que li permetrà reduir d'1 segon a 0,8 segons el temps de hackeig d'un objectiu. El personatge sovint tenia dificultat per hackejar enemics, encara que aquest canvi l'hauria d'ajudar a treure profit de la seva habilitat amb major facilitat. L'actualització també repararà i corregirà alguns errors menors generals de la interfície d'usuari, modes competitius, personatges, i mapes de joc.