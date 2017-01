Com personalitzar les notificacions de WhatsApp a Android

Els 'smartphones' acaparen cada vegada més funcionalitats pel nostre dia a dia, encara que la seva funció fonamental segueix sent la de comunicar-se, i aquí, al marge de les trucades tradicionals, existeix una aplicació capdavantera: WhatsApp. La plataforma de missatgeria més popular del món i també la més usada a Espanya, concentra ara missatges, trucades i videotrucades, i cada vegada compta amb un nombre major de recursos.

Els nostres perfils a l'aplicació funcionen de forma similar, encara que limitada, als d'algunes xarxes socials. Però entre tantes opcions, en ocasions molts dels seus usuaris desconeixen totes les possibilitats que ofereix la plataforma, que cada dia tracta de perfeccionar-se oferint noves millores o serveis.

Algunes d'aquestes opcions tenen a veure amb la gestió de la forma en què rebem els missatges, moltes vegades lligades a la privadesa, o amb com volem filtrar-los. Entre les possibilitats que ofereix l'aplicació n'existeix una potser poc coneguda o utilitzada que ens permet personalitzar les notificacions de missatges de cada contacte.

Aquesta funció és important per diverses raons. Si tenim molts contactes i utilitzem l'aplicació de forma intensiva, la recepció d'un missatge rellevant pot passar inadvertida sense un avís que permeti destacar-lo sobre els altres, sobretot quan alguns xats de grups es tornen més sorollosos de l'habitual.

A Android, la primera gran possibilitat per gestionar les notificacions de forma personalitzada és la de silenciar el contacte (o grup). Aquesta és una funció de WhastApp molt fàcil d'activar. Per a això, només haurem d'accedir al contacte concret, prémer als tres punts de la part superior dreta de la pantalla i escollir l'opció 'Veure contacte'.

En el cas dels grups, seguirem els mateixos passos, amb la diferència que després de prémer en els tres punts triarem l'opció 'Info. del grup'. Silenciar el contacte o el grup apareixerà com la primera de les opcions, per sota de la imatge del contacte i de les fotos que hàgim compartit en les nostres converses.

I és en aquesta mateixa pantalla on la plataforma de missatgeria ens ofereix la possibilitat de gestionar les notificacions de forma individualitzada. Prement a 'Notificacions personalitzades' accedirem a una nova pantalla que ens permetrà seleccionar el to del so de la notificació de cada persona o grup, escollir si volem que el telèfon vibri, si desitgem que els missatges es mostrin en una finestra emergent, i fins i tot, el color del llum LED que preferim com a avís de la seva recepció.

La personalització dels missatges, la importància dels quals s'ha multiplicat en relació a les trucades, constitueix un gran avantatge a l'hora de gestionar el gran volum d'informació que en ocasions manegem a través de WhatsApp. Amb les possibilitats que ofereix la plataforma, una llum LED de diferent color, un to de so que hem associat a un contacte concret o la simple vibració del mòbil pot alertar-nos que aquesta vegada hem rebut un missatge que esperàvem d'una persona particular o d'un grup on s'està decidint alguna cosa important o, simplement, el proper sopar amb el grup d'amics.