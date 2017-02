El jutge de Menors de Granada Emilio Calatayud, conegut per les seves sentències exemplificants, està a favor que els pares "violin" la intimitat dels seus fills i accedeixin al contingut dels seus telèfons mòbils, especialment si són menors de 14 anys. La seva contundent afirmació obre ara un seguit de qüestions per als pares. Mirar les fotos que pengen a "Instagram", les històries que publiquen a "snapchat" o llegir les converses que tenen amb els seus amics a "WhatsApp", és endinsar-se massa en la seva intimitat o, per contra, és actuar de manera responsable?

El fiscal degà delegat de menors d'Astúries, Jorge Fernández Caldevilla, manté la mateixa tesi que el jutge de Granada. El passat mes de novembre va alertar, en una jornada titulada "Respectant la intimitat: protecció i tracte càlid", que és obligació dels pares vetllar pels fills en l'exercici de la pàtria potestat, el que els empara perquè controlin les xarxes socials que utilitzen i els continguts als quals accedeixen.

"Amb les noves tecnologies els efectes es multipliquen enormement, perquè els menors no són conscients de la transcendència d'aquest tipus de comunicacions i utilitzen mòbils amb els que la seva imatge i els seus comentaris arriben a tothom i són impossibles d'aturar, emparats també en l'anonimat ", va advertir als assistents.

El jutge Calatayud també va defensar la prohibició de l'ús de telèfons mòbils en els centres escolars com una de les formes de combatre l'assetjament. Però per Gumersindo Rodríguez, president del sindicat docent ANPE, no es tracta que no el portin, sinó que no el facin servir. I en el cas que l'utilitzin indegudament, cada centre educatiu té el seu propi reglament que permet treure'ls als alumnes.

Rodríguez opina igual que el pediatre Venancio Martínez: el millor exemple perquè els nois facin un bon ús del telèfon l'han de donar les famílies a casa. "No hi ha cap assignatura sobre mòbils a les escoles", afirma i recalca que els alumnes tenen més sentit comú del que molts consideren.