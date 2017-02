Aprèn a calibrar la bateria d'un mòbil

Amb l'ús diari, les bateries dels telèfons mòbils tendeixen a mostrar una dada errònia pel que fa al seu estat de càrrega. No t'ha passat que se't s'apaga quan encara et queda un 10% o que no carrega a més del 90 o 95%? Si no t'ha passat, et passarà, ja que amb el temps aquest error en la lectura s'acaba produint abans o després.

Normalment els usuaris pensen que es tracta d'un problema amb la bateria, que aquesta ha perdut capacitat de càrrega -una cosa que també passa- o que s'ha fet malbé, però en la majoria de casos n'hi ha prou amb fer una recalibració de la mateixa perquè torni a indicar l'estat de càrrega correcte. Això sí, convé aclarir que en ocasions la bateria s'ha fet malbé. En aquest cas no hi ha res a fer. Bé, si. Es pot reemplaçar la bateria.



Android



En general la forma d'actuar amb la immensa majoria de dispositius Android, independentment de la seva marca o model, és la mateixa. I convé realitzar-ho tres o quatre cops l'any.

El primer que s'ha de fer és carregar el mòbil fins que arribi al 100%. Ja que hi ha la possibilitat que ens estigui indicant malament la càrrega, convé deixar-lo més temps. Un truc: deixa'l endollat ??a la nit i realitza el calibratge al matí. Segur que està al 100%.

A continuació utilitzarem el telèfon amb normalitat fins que s'esgoti del tot la bateria, és a dir, fins que se'ns s'apagui. Si volem esgotar més ràpid la bateria i no volem esperar massa podem utilitzar aplicacions que consumeixin molta energia. El millor són els jocs que requereixen més potència gràfica.

Després de l'apagada del telèfon per quedar-se sense bateria convé esperar diverses hores abans de fer res. Això és important ja que d'aquesta manera ens assegurem que l'energia residual que queda al dispositiu es consumeix completament.

En tercer lloc carregarem de nou el mòbil fins al 100% repetint el pas 1, és a dir, deixant-lo més temps després d'haver arribat al màxim de càrrega. Una hora és suficient.



Iphone



Apple ofereix unes instruccions molt concretes sobre com recalibrar la bateria de qualsevol dels seus iPhone. Però tranquil, que no hauràs d'anar a buscar la informació. Aquí la tens.

Carregar l'iPhone al 100% i deixar-lo una mica de temps més. No especifiquen quant de temps. Deixar que el telèfon es descarregui completament. Apple recomana un ús normal, sense forçar en excés, tot i que també diuen que es pot aplicar una càrrega de treball més alta del que és habitual.

Un cop el telèfon s'ha apagat, cal deixar-lo reposar entre sis i vuit hores. En aquest cas sorprèn que et donin el temps que has d'esperar, cosa que no fa cap altre fabricant.

Torna a carregar l'iPhone durant el mateix temps que hagi estat en repòs. Convé que quan s'encengui el posarem en mode avió per evitar al màxim que hi hagi cap tipus de consum elèctric. Esperarem les sis o vuit hores.

A continuació cal apagar l'iPhone, com es fa habitualment, per tornar a engegar-lo. Però cal encendre'l d'una manera molt concreta: prement alhora el botó d'encesa i el de 'Home' -el central de la part inferior-. Els deixem premuts fins que aparegui una poma negra sobre la pantalla blanca. En l'iPhone aquest procés es realitza prement el botó d'encesa i el de baixar el volum.

Després de fer tots aquests passos, la bateria de l'iPhone ja està recalibrada.

Finalment convé aclarir que aquests passos no et donaran més autonomia, sinó que et serviran perquè sàpigues amb exactitud quanta bateria et queda. L'única forma de tenir més autonomia és instal·lar una bateria nova.