Com saber si m´espien a través de la Webcam

Preservar la nostra privacitat en un món cada vegada més connectat a Internet és una de les grans preocupacions d'avui. Ja no es tracta del problema d'uns 'usuaris', siguin d'internet, de programes informàtics, de xarxes socials ... Ara, una part enorme del nostre dia a dia s'emmarca en la connexió permanent, especialment a través dels telèfons mòbils, però també de multitud dels dispositius que tenim a casa.

Molts programes i aparells passen a estar sota sospita. I alguns d'ells ens generen més dubtes que altres. Un objecte típic dels nostres temors és la càmera web de l'ordinador. Sigui interna o externa, la por de ser observats a través d'elles no és nou.

L'exempleat de la NSA (Agència de Seguretat Nacional) Edward Snowden ja va denunciar en els seus documents filtrats que l'agència nord-americana compta amb eines especialitzades en capturar imatges de les càmeres web dels ordinadors. Una cosa semblant revelaven les darreres informacions de WikiLeaks.

Però la veritat és que hi ha programes més populars capaços de colonitzar ordinadors aliens i manipular-los de forma remota, incloses les seves utilitats o dispositius, com les webcam. La possibilitat que ens espiïn o gravin és, per tant, real.

Si ens preocupa si el dispositiu està o no hacker, podem fer algunes comprovacions:



Comprova si s'encén el LED quan no fas servir la càmera web

Si apareix encès el LED de la càmera quan no estem usant-la, l'alerta que pot estar sent hackejada és clara. Només una fallada del maquinari o el programari podria explicar que no sigui així. En qualsevol cas, cal tenir en compte que els programes maliciosos aconsegueixen activar les webcam per control remot sense encendre el LED.

Utilitza un antivirus actualitzat

Tenir un antivirus instal·lat i puntualment actualitzat és bàsic. Posa en marxa una exploració a la recerca de possible programari sospitós. Aquests programes estan especialitzats a detectar qualsevol malware com els troians que poden controlar els nostres equips.

Revisa si hi ha un excés d'activitat en la teva connexió

Si algú ens està espiant a través de la nostra càmera web, la transferència de dades generarà un trànsit sortint elevat, que podem detectar monitoritzant l'activitat de la connexió a internet. Existeixen programes que permeten comprovar el consum de dades. Networx o Nagios són dos d'ells.

Per evitar qualsevol risc, és bo prendre algunes precaucions:

Desactivar o tapa la càmera

La primera opció i la més senzilla és desconnectar el cable USB o la connexió wifi al cas de càmeres web externes quan no la fem servir, o tapar l'objectiu si està integrada. Un adhesiu opac n'hi hauria prou per desbaratar qualsevol intent d'intrusió. També podem 'apagar' des de la configuració de l'equip impedint que les aplicacions la facin servir.



Assegura't que les contrasenyes són segures

Si la càmera web té les seves pròpies contrasenyes, canvia-seguint les pautes per crear unes claus segures. Fes el mateix amb la de l'ordinador si la càmera està integrada.