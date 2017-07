Els riscos de connectar-se a xarxes WiFi públiques

La companyia de ciberseguretat G Data ha alertat dels riscos que suposa l'enviament de fotos i vídeos personals a través de xarxes WiFi gratuïtes d'hotels, restaurants i aeroports. L'empresa alemanya adverteix que els cibercriminals es mostren especialment actius durant el període de vacances, ja que aquest és molt propici per a la recollida de dades personals procedents d'arxius en temps real.

Per interceptar aquesta informació "es requereix d'una tecnologia a l'abast de qualsevol i uns coneixements mínims". Per evitar sorpreses desagradables, la companyia recomana usar "una solució de seguretat integral en tots els dispositius mòbils".

Els punts d'accés WiFi rarament estan convenientment protegits, de manera que els cibercriminals poden interceptar fàcilment el trànsit de dades que circula a través d'ells, des de contrasenyes a targetes de crèdit i tota mena d'informació personal. L'expert en ciberseguretat de G Data Tim Berghoff explica que "per aquest motiu, els turistes haurien d'evitar sense cap dubte les compres i la banca en línia a través de xarxes WiFi públiques". "Utilitza una solució VPN, almenys a les vacances, blindaria la navegació en uns dies on ens connectem a Internet des de punts d'accés poc segurs", afegeix el representant de l'empresa alemanya.

Consells per a les vacances

1) Ni banca, ni compres en línia des de xarxes WiFi públiques. Són el punt d'accés a internet favorit de tots els turistes, però aquestes connexions gratuïtes haurien de fer-se servir amb certes precaucions, ja que són insegures per defecte i els cibercriminals poden interceptar molt fàcilment contrasenyes i detalls de targetes bancàries d'aquells usuaris que les fan servir quan compren en línia. En cas de dubte, navegar usant la xarxa de dades de l'operador mòbil és una alternativa molt més segura.

2) Cibercafès i ordinadors públics: La majoria dels internautes els fa servir de forma regular en les seves vacances, però és impossible tenir una idea clara de la configuració de seguretat, la protecció o les possibles infeccions dels ordinadors públics que, per regla general, no estan adequadament protegits. És especialment recomanable no realitzar transferències bancàries ni compres en línia des de cibercafès o similars i navegar en el mode incògnit per evitar l'emmagatzematge de dades de navegació. Un cop finalitzada la navegació, s'han de tancar les sessions d'aquells serveis als quals s'ha entrat com a usuari registrat, sota risc de comprometre informació personal.

3) 'Software' de seguretat: Ara per ara, és la barrera més efectiva contra el cibercrim. És recomanable instal·lar un a cada dispositiu, ja siguin aquests portàtils, 'smartphones' o tauletes.

4) 'Smartphones' amb protecció anti-robatori: En cas de pèrdua o robatori, es podrà localitzar, bloquejar o esborrar la informació emmagatzemada en el 'smartphone' o tauleta. És una funció habitual de les solucions antivirus per a mòbils.

5) Actualitzacions: Sistema operatiu, navegadors i resta de programes. Per descomptat, això també inclou les 'apps' instal·lades a 'smartphones' i tauletes. Només amb això, s'hauran tancat moltes de les bretxes de seguretat més explotades pels cibercriminals.

6) Ús de les xarxes socials amb precaució: Els cibercriminals utilitzen informació d'aquestes plataformes per crear mapes d'habitatges desocupats a l'estiu. G Data recomana compartir dades sobre les vacances quan ja s'hagi tornat, que això només es faci de forma privada amb familiars i amics, i que no es donin pistes sobre les dates de sortida i tornada.

7) Desactivar les connexions sense fil: Serveis com Bluetooth, WiFi o GPS podrien facilitar potencials ciberatacs.