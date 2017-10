Facebook i Instagram pateixen una caiguda a nivell mundial

Facebook ha patit aquesta tarda una caiguda que ha afectat a usuaris de tot el món. Encara que sembla que la xarxa social està treballant ja per a solucionar-ho, els problemes per accedir a la xarxa social continuen produint-se, encara que de manera intermitent.

Al mateix temps, els usuaris d'Instagram també està patint problemes per accedir a aquesta xarxa social, propietat de Facebook des de 2012.

Usuaris de tot el món han denunciat a través de Twitter i de la pàgina web Down Detector la caiguda de Facebook i Instagram. Els problemes per accedir a les xarxes socials afecten tant a les aplicacions mòbils com a les versions d'escriptori.

Facebook és la xarxa social més utilitzada a nivell mundial amb els seus milers de milions d'usuaris a tot el món. La seva caiguda recorda a les sofertes per WhatsApp en els últims mesos.