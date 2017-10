Regal sorpresa en un vol comercial a la Península

Els passatgers del que semblava un vol més cap a La Corunya, van embarcar a les 7:30 del matí amb absoluta normalitat, tot i que la personalització de l'avió amb missatges de la campanya ja donava algunes pistes del que passava minuts després.

Quan es va completar l'enlairament i ja en vol, el comandant es va dirigir a tots els passatgers per confirmar-los que eren els protagonistes d'una acció molt especial.

El pilot va informar de la presència en el vol del vicepresident corporatiu d'una companyia japonesa de telefonia, que va explicar que en nom de tots els empleats de la companyia rebrien l'últim model com a gest de gratitud i suport a la confiança rebuda en els últims mesos.

Amb motiu de l'arribada de l'últim model de terminal al nostre país, La companyia telefònica i la aèria van anunciar el passat mes de setembre la signatura d'un acord per posar en marxa una campanya promocional', que pretenia agrair la fidelitat i confiança dels usuaris de les dues companyies a Espanya.

Com a part de l'acció, tots els passatgers que van agafar el Pont Aeri entre Madrid i Barcelona del 2 al 6 d'octubre van gaudir a bord (per cortesia de les dues companyies) d'un cafè o te amb snack. El mateix va passar amb vols a Bilbao, Granada i Jerez.

El lliurament d'avui ve a completar aquesta campanya que ha tractat de donar la volta a tot el que ha passat fa un any (algunes aerolínies van vetar l'accés a bord amb del darrer model per problemes en les seves bateries defectuoses) per aprofitar un suport tan important com els avions a l'hora de dirigir-se als seus clients.