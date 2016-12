Marcela Topor: «Em va impressionar Girona i l'amabilitat de la gent»

Marcela Topor, dona de Carles Puigdemont, va explicar ahir a TV3 que quan va arribar per primer cop a Girona, la ciutat la va "impressionar", però també l'"amabilitat i la proximitat de la gent". Ho va dir durant una conversa amb Pilar Rahola al programa 'Fora de sèrie" gravat a Girona i en el transcurs de la qual també va assegurar que "mai faré política; amb un polític a la família en tenim suficient".



Topor, nascuda a Romania, també va recordar els moments difícils que va viure durant la dictadura de Ceausescu: "va ser una època molt grisa; hi havia una repressió terrible i els últims anys van ser bastant durs". D'aquells anys, hi ha una primera relació amb les comarques gironines, ja que "Escoltàvem clandestinament la ràdio Europa Libera (Radio Liberty), que s'emetia des de Pals".



La dona del president de la Generalitat també va lamentar la mala imatge que es té dels romanesos. "És molt trist [el que s'ha arribat a dir]. Totes les generalitzacions són dolentes", assegura.



Respecte al fet de ser la 'Primera Dama', diu que "intento veure sempre l'ampolla mig plena i viure aquest moment com un privilegi, que és el que és".



Es defineix com una persona discreta que va vèncer la timidesa gràcies al teatre i remarca que no ha volgut abandonar la seva carrera professional tot i les responsabilitats del seu marit: "No he sacrificat la meva feina [pel meu marit]; segueixo en el periodisme, que em motiva i m'agrada".



Durant la conversa, en la que també van intervenir l'escriptor Mathew Tree i el director de Temporada Alta Salvador Sunyer, Topor també va recordar com va conèixer Carles Puigdemon i com la seva història d'amor es va iniciar a París.



Moltes crítiques a Rahola a les xarxes socials



El programa va ser molt seguit a les xarxes socials amb el hastag #raholatoporTV3 . Molts dels comentaris van ser crítics amb Rahola i amb la realització televisiva. Topor va sortir-ne molt millor parada.





#RaholaToporTV3 una llàstima: sap greu però em sembla una entrevista mal portada en alguns trams i una realització mal feta. „ Jordi Llompart (@jorllompart) 8 de desembre de 2016

Una rumanesa que en 9 mesos es treu el nivell C de català. Acollonant. #RaholaToportv3 „ AMGL (@arnauarmengol) 8 de desembre de 2016

@raholaoficial si entrevistes a persones que escolten deixa- les parlar, son finestres per obrir no per emmarcar #raholatoportv3 „ Nacho Pallàs (@nachopallascard) 8 de desembre de 2016

#RaholaToporTv3 La sra Topor es mereixia una entrevista millor. „ Anna Alabau Pellicer (@aNnA_aLaBAu) 8 de desembre de 2016

Rahola, necessitaria tres programes x kedar-se a gust. Bufff..kin aclaparament de dona! Un 10, x Topor???? #raholatoportv3 „ Imma Faura (@ImmaFaura) 8 de desembre de 2016