RTVE produirà dues noves sèries, «El regreso» i «Diario de un sueño»

n El Consell d'Administració de RTVE va donar ahir llum verd a la producció de dues noves sèries de ficció, El regreso i Diario de un sueño, així com del telefilm Lope enamorado, centrat en la figura del dramaturg Lope de Vega. El regreso és el títol provisional de la sèrie «d'acció i ciència-ficció» que produirà la cadena pública en col·laboració amb Globomedia. L'altra sèrie és Diario de un sueño, produïda en col·laboració amb Veralia, que es desenvoluparà «en un important bufet d'advocats».

El Consell també va aprovar la producció de nous capítols d'Hora Punta, amb la productora Joue Consultant, així com de l'espai Torres en la cocina i del programa de llibres Página 2. També es va aprovar l'adquisició dels drets d'emissió de 55 llargmetratges i els de les sèries Army Wives i Brothers and sisters.

«Víctor Ros» s'acomiada

La sèrie policíaca Víctor Ros acomiada aquesta nit la seva segona temporada a La 1 posant el seu protagonista, Carles Francino, en un joc a vida o mort. En el vuitè capítol d'aquesta producció de Secuoya per a RTVE i en què també treballen Tomàs del Estal, Paula Prendes, Edu Soto, Carolina Bang i Javier Godino, els espectadors veuran si el policia Ros aconsegueix impedir la fugida de la «Mano Negra» amb l'or del Banc d'Espanya i si aconsegueix salvar Juana de morir assassinada.

Polèmic nomenament

El Consell d'Administració de RTVE també va nomenar ahir Álvaro Zancajo com a director de Coordinació d'Informatius i del Canal 24 hores. Zancajo arriba a Televisió Espanyola després d'haver estat vinculat durant quinze anys a Antena 3, cadena on presentava i dirigia l'informatiu de les nou del vespre. El comiat de Gloria Lomana com a directora d'Informatius de la cadena d'Atresmedia va comportar que Zancajo també abandonés el seu lloc.

El nomenament de Zancajo no va sentar gens bé entre els treballadors de la corporació pública, que van recordar, segons informava ahir el portal Infolibre, que el nou director va ser molt criticat fa uns mesos quan va donar pas a una informació que vinculava Podem amb la CUP i ETA. La plantilla també ha criticat el nomenament per ser un fitxatge extern. La direcció del Canal 24 Hores estava vacant des del passat setembre, quan el seu fins llavors responsable, Sergio Martín, va ser traslladat a Los Desayunos.