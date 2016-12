La sèrie televisiva «Joc de trons» es converteix en la més piratejada del 2016

n La sèrie televisiva de fantasia èpica Joc de trons va ser la més piratejada el 2016 segons la classificació difosa pel lloc especialitzat TorrentFreak. La producció d'HBO basada en les novel·les de George R. R. Martin va liderar per cinquè any consecutiu aquest llistat, que mesura les descàrregues efectuades a través de BitTorrent.

TorrentFreak va destacar que el pic d'usuaris que van compartir un episodi el 2016 va tenir lloc amb el final de la sisena temporada, quan 350.000 persones tenien torrents (arxius per descarregar un contingut) actius per a aquest últim capítol.

Van completar el podi de continguts televisius més piratejats el 2016 la sèrie sobre zombis The Walking Dead i el xou de ciència-ficció Westworld amb la seva primera temporada. Per darrere es van situar les produccions televisives The Flash, Arrow, The Big Bang Theory, Vikings, Llucifer, Suits i The Grand Tour.

Així mateix, la pàgina TorrentFreak va apuntar que els usuaris comparteixen arxius amb cada vegada més qualitat.