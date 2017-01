Una «House of cards» ambientada en la vida política de Brussel·les

n El pròxim 20 de gener s'estrenarà la primera sèrie de ficció ambientada en la vida política del cor de la Unió Europea. Porta per nom Brussel i podríem crear una propera similitud amb l'americana House of Cards, produïda per KNP, la mateixa productora holandesa que ha posat en marxa el nou projecte.

El drama se situa a la ciutat de Brussel·les, i explica diferents històries, no només centrades en la política i el món laboral que s'hi respira, sinó també en les històries personals dels protagonistes. Entre el repartiment es troben noms com Johanna Ter Steege, Carolien Spoor, Daniel Boissevain, Nadja Hupscher, Maartje Remmers, Tobias Kersloot, Rik Launspach i Alexander Lazarev.

La sèrie s'ha gravat en diferents localitzacions, entre les quals es troben els Països Baixos, Bèlgica i fins i tot Espanya. De moment la sèrie tindrà un total de 10 capítols, i es preveu que després de l'emissió de la primera temporada se'n facin més per continuar seguint la vida dels personatges. Brussel no disposa, però, d'una trama concreta amb un personatge que fa de nucli a la història, sinó que són diverses persones les que formen un teixit social amb interaccions al llarg de la sèrie.

El creador d'aquesta producció de ficció és Leon de Winter, i la idea original d'apostar per aquest format és que fins al moment «no hi havia cap producció d'aquestes característiques» segons les paraules del mateix director.