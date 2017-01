Ares Teixidó s'estrena a TV3 per presentar el nou concurs dels vespres «Tot o res»

n Tot o res, el nou concurs de TV3 de preguntes i respostes en què l'entreteniment i el coneixement es combinen a parts iguals, arriba aquest vespre a TV3 per ocupar la franja que ha deixat El Gran Dictat. La nova aposta de la cadena és un concurs de preguntes i respostes presentat per Ares Teixió, que jugarà amb coneixements de cultura general. Els concursants han de respondre preguntes relacionades amb cinc temes, que cada dia seran diferents. A cada programa hi ha un mestre, el guanyador del dia anterior, que s'ha d'enfrontar a tres nous aspirants que volen ocupar el seu lloc i optar al premi en joc.