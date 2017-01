Els especialistes en son demanen avançar els horaris nocturns de la televisió

n La Sociedad Española del Sueño (SES), formada per metges especialitzats en el diagnòstic i tractament de trastorns d'aquest camp, ha demanat l'avançament de les emissions televisives nocturnes de màxima audiència per poder anar a dormir abans i dormir més hores. En una nota, els experts argumenten que s'ha de retardar el menys possible l'hora d'anar-se'n al llit, així que proposen que els programes de televisió comencin i concloguin abans. «Envair hores de son d'aquest període tan biològicament actiu és una autoagressió per a la nostra salut», assegura el comunicat.