Kunta Kinte torna a la plantació de cotó en una nova versió de «Raíces»

n La vida de Kunta Kinte, un gambià venut com a esclau al propietari d'una explotació de cotó de Virginia (Estats Units), va vessar llàgrimes dels espectadors en els anys setanta amb la mítica Raíces. L'esperit d'aquella famosa ficció torna aquesta nit a Antena 3 amb l'estrena d'una nova superproducció homònima que revisa l'original.

Malachi Kirby dóna vida al protagonista, que fa quatre dècades va ser interpretat per LeVar Burton, en aquesta minisèrie de quatre episodis que s'emetran al llarg dels pròxims dijous, que també compta en el seu elenc amb els oscaritzats Forest Whitaker i Anna Paquin, el guanyador d'un Globus d'Or Jonathan Rhys Meyers, Laurence Fishburne i Mattew Gode.

L'inoblidable Kunta Kinte de la Raíces original, basada en la premiada novel·la d'Alex Haley Roots: The Saga of an American Family, LeVar Burton, és productor executiu d'aquesta minisèrie, que va ser nominada als Emmy l'any passat i «va obtenir excel·lents crítiques i audiències en la seva emissió als Estats Units», segons afirma en una nota Antena 3.