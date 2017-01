La tercera edició d'«Oh Happy Day» arrenca avui

Amb moltes novetats, entre les quals l'estrena d'Anna Simón com a presentadora, TV3 estrena aquesta nit la tercera edició del concurs musical Oh Happy Day. A partir de les 21.50 h, la televisió catalana emetrà el primer dels dos programes especials amb els quals els espectadors podran conèixer com s'han escollit els 12 grups que participaran d'aquesta temporada. La setmana vinent s'emetrà el segon especial, i el dissabte 28 de gener arrencarà de forma oficial la competició. Per a aquesta nova edició Oh Happy Day també renova la imatge gràfica, la sintonia, l'escenografia i la il·luminació, i afegeix un grup de ballarins professionals que acompanyaran les interpretacions vocals.

També el jurat que haurà de valorar les actuacions, i prendre decisions, s'estrena en aquesta nova temporada. A més del cantant i director de teatre musical Daniel Anglès, que repeteix, s'hi incorporen la cantant Gisela i l'actor Peter Vives. Aquest any hi poden participar formacions més reduïdes, des de duets fins a agrupacions de dotze cantaires.

Trenta-quatre grups vocals d'arreu de Catalunya participen en el càsting. De les comarques gironines, lluiten per formar part dels dotze finalistes els grups Harmonix Trio (Girona), 4Gami (Girona, Cassà de la Selva i Hostalric), No Named (Girona, Blanes, Platja d'Aro, Palafrugell, Figueres) i Singer Mornings (Blanes, Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols).

En els dos primers programes es veuran les cues, els nervis previs, l'audició, les reaccions dels seus amics i familiars i el veredicte final del jurat després de cada actuació. Si hi ha dos vots afirmatius, seran concursants. Al final del segon programa se sabrà quins seran els 12 que han superat la fase de càsting i protagonitzaran les gales al plató 1 de TV3.