Risto Mejide torna a Cuatro amb l'estrena de «Chester in Love»

n Risto Mejide torna a seure al sofà, però no repeteix programa. Si a Viajando con Chester va posar l'accent en la biografia de personalitats diverses, a Chester in love parlarà amb figures conegudes i amb d'altres de desconegudes de «temes que són importants en la vida», explica el publicista català. El nou programa de Cuatro i La Fábrica de la Tele que estrena la cadena de Mediaset aquesta nit a les 21.30 h, portarà al sofà més famós de la televisió «gent molt variada i molt rellevant», com Esperanza Aguirre, Mónica Cruz, Fernando Sánchez Dragó, Pablo Echenique, Miguel Poveda, Raúl Arévalo, el padre Ángel, Nacho Vidal o Belén Esteban.

No tots als qui ha volgut seure al Chester han acceptat. «Sempre hi ha impossibles. Estic entestat a entrevistar la reina Letizia. Crec que té un gran Chester». Tot i això, apunta que «en aquesta nova etapa el més interessant és la dinàmica de la conversa, parlar amb el convidat sobre temes que considerem importants en la vida com l'amor, que centra el primer capítol i que és la base de tot, l'educació, la fama que avui és assequible a tothom per les xarxes socials, el sexe, la religió...».

Aquesta nit, en el primer lliurament del nou format, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes; l'actor de cinema per a adults Nacho Vidal; i el cantant Miguel Poveda comparteixen confidències i tabús sobre l'amor i els sentiments amb Mejide. Per parlar d'aquest tema, el programa també comptarà amb la presència de l'escriptora Lucía Etxebarría.