«El crac» estrena aquesta nit la seva segona temporada

n TV3 estrena aquesta nit la segona temporada d'El crac, la comèdia d'humor surrealista i irreverent, produïda per Arriska, en què es barreja realitat i ficció. Si la primera temporada d'aquesta sèrie creada i dirigida per Joel Joan i Hèctor Claramunt tenia com a rerefons el rodatge d'una ambiciosa producció al voltant del 1714, ara retratarà el procés de creació d'una obra teatral amb tints de modernitat.

Un any després de desaparèixer el dia del seu casament, Joel Joan reemergeix convertit en un home nou... més que nou! Ja no és el Joel d'abans, ara és algú que finalment ha trobat el camí de la pau i l'espiritualitat, algú que ha après a valorar les petites coses de cada dia, algú que ha deixat enrere les mesquineses del seu ego. En definitiva: un home transcendit. Però aquest estat no durarà gaire. Quan en Joel es retroba, en la gala dels premis Gaudí, amb la Sandra, el seu antic amor, i un vell «arxienemic», en Julio Manrique (àlies «el millor actor de Catalunya»), deixarà tota aquesta «transcendència» de banda i tornarà a ser el crac que tothom coneix. Juntament amb la Sandra i en Julio, en Joel es posarà sota les ordres d'Alex Gnocchi, el director teatral de moda, per dur a terme un muntatge transgressor i modern que gira al voltant d'una guerra fratricida al Iemen.