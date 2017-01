«El retrovisor» se serveix de la memòria col·lectiva per veure els canvis des dels 80

TV3 estrena aquesta nit El retrovisor, un programa que fa un exercici de memòria col·lectiva sobre quines has estat les transformacions més importants en la vida quotidiana dels catalans des dels anys 80 i fins a l'actualitat. L'espai creat pel Departament de Documentals i Nous Formats de TV3 transcorre en un plató ambientat com un vell traster. En 25 minuts per capítol, busca «el punt d'equilibri» entre el divertiment i l'anàlisi d'aquests canvis, sobretot tecnològics, segons va explicar ahir el cap d'aquesta àrea, Miquel Garcia. Les imatges d'arxiu, les entrevistes amb 75 persones anònimes i els objectes seran els protagonistes d'un programa a cavall entre el documental i l'entreteniment.

A cadascun dels sis lliuraments que s'emetran, sis persones anònimes recordaran, per exemple, com era buscar feina quan no hi havia internet, com es comunicaven amb familiars i amics sense telèfons mòbils, o els ídols i les lluites predominants fa 30 anys. Les entrevistes es completaran amb imatges i testimonis procedents de l'hemeroteca de TV3, que d'aquesta manera ressalta el seu valor com a arxiu històric.