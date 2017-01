Atresmedia adaptarà a Espanya el format «Back in Time for Dinner»

Atresmedia produirà, de la mà de Warner Bros, la versió espanyola de Back in Time for Dinner, un docu reality en el qual una família abandona el seu entorn confortable, modern i digital per experimentar com es vivia en dècades passades. Des d'una casa que es converteix cada setmana en una autèntica màquina del temps, la família descobrirà com es vestia en aquests moments, quina era la decoració dels habitatges, com i amb què es cuinava, què es feia en els moments d'oci, com eren les relacions familiars o què era l'últim en «tecnologia» en aquells anys, segons informa el grup.