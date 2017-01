Mor als 40 anys Rikar Gil, en Gaspar de «La Riera»

L'actor català Ricardo Ramírez Gil, conegut com a Rikar Gil, que va participar en sèries com El Ministerio del Tiempo i El caso, de Televisió Espanyola, Buscando el Norte, d'Antena 3, o La Riera, de TV3, ha mort als 40 anys a causa d'un accident de moto.

Segons va informar ahir Aisge -Artistes Intèrprets Societat de Gestió- l'actor barceloní, establert a Madrid, va morir dissabte a la nit quan es dirigia en moto a Nave 73, la sala on feia dos anys que representava l'obra Una noche como aquella. L'actor també havia treballat en pel·lícules com Julie (2016), d'Alba González de Molina, on interpretava un dels papers principals, mentre anteriorment havia tingut papers secundaris en els films 10.000 noches en ninguna parte, Cuervos, Bucle, Cuatro estaciones i Caótica Ana.

Rikar Gil va ser guardonat el 2014 amb el premi a millor actor del Notodofilmfest pel curtmetratge Impulso, dirigit per Paul Mateos i Miguel Tejerina. Entre els nombrosos curtmetratges en els quals va participar figuren també Café nunca es café, d'Eduardo Ovejero, Centrifugado, de Mireia Noguera, Ocho pasos y medio, de Jorge Naranjo, Cambio de sentido, d'Alfonso Díaz, Señora Soto, de Hans Emanuel Edwards, que va participar en el festival Palm Springs i el Winnipeg International Film Festival, i Blood Rain, de Christian Molina, projectat en la secció oficial Festival de Cinema de Sitges (Garraf).

El públic català el coneixia per la sèrie de sobretaula de TV3 La Riera, en què havia encarnat el paper de Gaspar, un cambrer que s'havia enamorat del personatge de Maribel. També va treballar en diverses websèries d'èxit.

En el món del teatre, Gil va actuar en obres com Una noche como aquella, Pasta al Pesto, Una noche como esta, Un balcón con vistas, Nuestra Señora del Mare Sirenum, Amor i Intimidad.