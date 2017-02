La rivalitat entre Joan Crawford i Bette Davis es converteix en sèrie

Jessica Lange i Susan Sarandon recreen la rivalitat llegendària entre Joan Crawford i Bette Davis sorgida durant el rodatge de la pel·lícula Què se n'ha fet, de Baby Jane? (Robert Aldrich, 1962), a la sèrie d'HBO Feud: Bette and Joan, que s'estrenarà a Espanya el 6 de març, al mateix temps que als Estats Units. La nova sèrie de Ryan Murphy explora la forma en la qual les dues dones es van enfrontar al sexisme, la misogínia i al fet de complir anys a Hollywood, mentre lluitaven per conservar la fama i l'èxit en l'ocàs de les seves carreres.

El repartiment de la nova ficció d'HBO inclou també Alfred Molina, en el paper del director de cinema Robert Aldrich; Stanley Tucci, com el magnat Jack Warner; Judy Davis, en el paper de la columnista de societat Hedda Hopper; Jackie Hoffman, com la majordoma de Crawford; i Alison Wright, com l'assistent de Aldrich. A més, comptarà amb estrelles convidades com Dominic Burgess interpretant Víctor Buono, company de repartiment de Crawford i Davis; la guanyadora d'un Oscar Catherine Zeta-Jones, com l'actriu Olivia de Havilland; Sarah Paulson, en el paper de Geraldine Page; la també oscaritzada Kathy Bates com a Joan Blondell; i Kiernan Shipka, en la pell de la filla de Bette Davis.

Produïda per FOX 21 Television Studios, la sèrie també ha comptat amb Ryan Murphy, com a productor executiu, i Tim Minear, Alexis Martin Woodall i Dede Gardner, de la productora Plam B, de Brad Pitt.