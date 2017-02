La victòria dels Patriots a la Super Bowl va tenir una audiència de 111,3 milions

La victòria èpica que van aconseguir els Patriots de Nova Anglaterra en la pròrroga per 34-28 davant els Falcons d'Atlanta en la Super Bowl que es va disputar diumenge al NRG Stadium de Houston va ser seguida per 111, 3 milions d'espectadors. La cadena FOX, que va tenir els drets de la transmissió va aconseguir una gran audiència en el que va ser la primera final de la història de la NFL que es decideix en el temps extra. Enguany no es va poder superar el rècord d'audiència, fixat en els 114,4 milions d'espectadors de la final del 2015.