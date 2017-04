La televisió pública russa no retransmetrà Eurovisió pel veto a la seva cantant a Kíev

La televisió estatal russa no retransmetrà aquest any el festival d'Eurovisió que se celebrarà a Kíev al maig a causa del veto de les autoritats d'Ucraïna a la representant escollida per Rússia, la cantant Iúlia Samóylova. Així ho ha anunciat el Canal 1 de la televisió russa, que va informar que havia rebut una carta de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzadora del certamen, que lamentava no haver pogut solucionar el problema del veto. «Considerem el rebuig de la part ucraïnesa absolutament sense fonament i un intent d'Ucraïna de polititzar el concurs», va assenyalar la televisió.



El Canal 1 va recordar que la UER fins al moment havia proposat a Rússia que Samóylova, una jove cantant que es mou en cadira de rodes, actués per videoconferència des de Moscou, o que triés a un altre representant, però totes dues solucions són jutjades inacceptables per la televisió russa. La crisi entre Rússia i Ucraïna va començar després que les autoritats de Kíev vetessin l'entrada al país de Samóylova, per haver actuat fa dos anys a la península de Crimea, annexionada per Rússia.