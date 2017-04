La gran guerra marca la setena temporada de «Joc de trons»

Només hi ha una guerra que importa i aquesta és la gran guerra. Així es publiciten les primeres imatges oficials de la setena temporada de la sèrie Joc de trons, que s'estrenarà simultàniament als Estats Units i Espanya la matinada del 16 al 17 de juliol. La nova entrega, que oferirà Movistar Series Xtra en versió original subtitulada, consta de set episodis i suposa «el principi del final», segons una nota de la cadena. «Recolzada pels seus tres dracs i un enorme exèrcit de fidels dothrakis, Daenerys Targaryen creua el Mar Estret cap a Ponent en companyia de Tyrion i Varys amb l'objectiu de recuperar el que és seu per dret, però les conseqüències de la seva arribada podrien ser impredictibles», explica el comunicat.



Mentrestant, Cersei Lannister imposa el seu mandat en els Set Regnes des del Tron de Ferro, aliena a les conspiracions dels Martell i els Tyrell, encara assedegats de venjança. «El que abans surava en l'aire com una amenaça, està a un pas de ser un fet inevitable. Només hi ha una guerra que importa, la gran guerra. I ja és aquí», afegeix.



L'últim tràiler oficial de la sèrie més premiada de la televisió, amb 38 Emmy, que va penjar la productora el passat 30 de març a YouTube registra ja 6,35 milions de reproduccions. En els nous episodis es podran veure escenes enregistrades a Biscaia, Guipúscoa, Sevilla, Còrdova i Càceres.