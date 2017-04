TV3 estrenarà el setembre vinent un format cultural en horari de màxima audiència

El director de TV3, Vicent Sanchis, va afirmar ahir durant la sessió de control parlamentari que treballa «per dotar la televisió pública de més cultura a la programació». En aquest aspecte, Sanchis va anunciar la intenció d'estrenar un programa cultural en horari de màxima audiència de cara a la nova temporada de tardor, encara que no en va avançar més detalls. Pel que fa als índexs d'audiència de TV3, Sanchis va defensar que ja s'han començat a implementar «alguns canvis a la graella» per revertir la situació actual. També va comunicar que «aquest estiu TV3 no tancarà per vacances», al·ludint a les novetats que es podran veure durant els mesos de juliol i agost.



Al seu torn, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, va valorar els resultats de la primera onada de l'EGM d'aquest 2017. «Estem contents, però no eufòrics, perquè en volem més, hi ha molta feina a fer i queda molt recorregut per davant», va explicar el responsable de l'emissora catalana, que es manté en la segona posició, per sota de RAC1.