TV3 explora l'univers de «Nit i dia» amb el nou format «En sèrie», des d'aquesta nit

Tv3 acompanya l'estrena de la segona temporada de Nit i dia amb el nou format En sèrie, un viatge per tot el que hi ha darrere de la ficció protagonitzada per metges forenses, policies i jutges, personatges que conviuen dia a dia amb els aspectes més foscos de la realitat. Miranda Gas conduirà l'espectador en aquesta docusèrie, dirigida per Román Parrado, que desgrana la feina immensa que comporta una sèrie de televisió. En el primer lliurament, els espectadors descobriran com assagen Clara Segura, Josep Maria Pou i companyia i com dirigeixen Manuel Huerga i Oriol Paulo.