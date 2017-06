Joaquín Prat serà el conductor de «El programa del verano» aquest estiu a Telecinco

Ana Rosa Quintana inicia les seves vacances estivals divendres, 30 de juny, però, com és habitual, el seu format seguirà emetent-se a Telecinco durant aquests mesos. Enguany, l'escollit per agafar el relleu de Quintana ha estat Joaquín Prat, col·laborador habitual. D'aquesta manera, i segons informa Formula TV, a partir del dilluns 3 de juliol arriba a la cadena de Mediaset España, El programa del verano. Com en els darrers anys, el format es transforma en la seva edició estival i ho farà amb la mateixa filosofia que el format que lidera Ana Rosa la resta de l'any.