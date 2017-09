«La catedral del mar» adapta «fidelment» l'exitosa novel·la d'Ildefonso Falcones

La superproducció La catedral del mar, una de les grans apostes d'Antena 3 per a aquesta temporada, és una sèrie «d'altíssima gamma, prèmium», que adaptarà a la petita pantalla l'exitosa novel·la d'Ildefonso Falcones d'una manera «absolutament fidel».

Així van presentar ahir la sèrie, de vuit capítols, la directora de Ficció d'Atresmedia, Sonia Martínez, i el seu director, Jordi Frades, qui malgrat el desplegament econòmic de la producció -que no va quantificar- va voler explicar una història «intimista», tot i que «el marc sigui tan gran com la construcció de la catedral» de Santa Maria del Mar de Barcelona.

El primer capítol té una durada d'una hora, tot i que els set restants són de 50 minuts, un metratge escàs en les sèries espanyoles però que s'empara dins dels paràmetres internacionals, cosa que facilitarà la seva difusió a l'estranger, cosa de la qual s'encarregarà Netflix.

La catedral del mar, produïda per Atresmedia, Diagonal TV i TV3, és una història medieval d'intriga, amor i violència, amb el rerefons de la construcció de l'esmentada basílica i té com a protagonista Arnau (Aitor Luna), un home que neix pobre, arriba a senyor i és jutjat per la Inquisició després de despertar recels i enveges, i enfrontar-se als nobles per les seves injustícies.

La seva vida transcorrerà en paral·lel a la construcció del nou temple en honor a la Mare de Déu, de la qual Arnau és molt devot.

L'elenc el completen actors com Daniel Grao, el pare d'Arnau, que abandona el camp per fugir dels abusos dels senyors i acaba a Barcelona; Joan (Pablo Derqui), com el germanastre d'Arnau, i Mar (Michelle Jenner), una òrfena a la qual Arnau cria com una filla encara que ella sent per ell un amor romàntic.

L'emissió de La catedral del mar anirà seguida d'un especial d' Equipo de Investigación d'Antena 3 per explicar el moment històric en què s'ambienta el relat, ja que la sèrie se centra en les peripècies que els passen als personatges.