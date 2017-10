Antena 3 busca concursants per a la segona edició de «Tu cara no me suena todavía»

Antena 3 i la productora Gestmusic han obert el càsting de concursants per a la segona edició del concurs Tu cara no me suena todavía, la versió amb persones anònimes del reeixit Tu cara me suena. D'aquesta manera, la cadena d'Atresmedia busca persones que estiguin disposades no només a demostrar el seu talent com a cantants, sinó també amb ganes d'enfrontar-se al repte d'imitar els seus artistes, en totes les facetes, incloent-hi l'estètica, els moviments i els gestos. Actualment, la cadena emet una nova edició de la versió amb famosos.