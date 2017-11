«El disc de La Marató» s'atreveix amb la lírica amb «Vencerem»

El disc de La Marató s'atreveix per primera vegada amb la lírica amb Vencerem, el títol en català de l'èpic Nessun dorma al servei d'una dona jove, cantant pop de primera fila amb arrels flamenques i amb una gran potència de veu com és India Martínez acompanyada per l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu dirigida per Josep Pons. Una associació de luxe per a La Marató: la veu més popular del flamenc actual, India Martínez, per primer cop en català, canta acompanyada per l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu amb un director de prestigi universal: Josep Pons.

Una combinació única, junta per interpretar un fragment d'òpera que ha fet història: Nessun dorma. Un tema èpic, ple d'esperança i de renaixement. Es tracta de l'acte final de Turandot, una de les últimes obres que va escriure el gran compositor Giacomo Puccini, que es va estrenar dos anys després de la seva mort, el 1926. La lletra és un crit perquè ningú dormi a ciutat mentre la princesa espera que arribi el seu príncep pretendent. Per ella, l'amor és el bastó on cal aferrar-se per mantenir-se viva.

El videoclip de Vencerem, el segon d' El disc de La Marató després de Música amb Pastora Soler, David de María i la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya va estrenar-se ahir al vespre després del Telenotícies vespre. El clip ha estat enregistrat al mateix Teatre del Liceu sota la direcció de Xavier Garasa a partir de l'adaptació i producció musical de Jordi Cubino.

La 26a edició de La Marató de TV3 es farà el diumenge 17 de desembre i estarà dedicada a un grup de malalties que causen una de cada tres morts al món i que, segons els experts, es convertiran en un greu problema de salut pública. Les malalties infeccioses són causades per la invasió o proliferació de microorganismes que es multipliquen en el cos humà fins a perjudicar-lo. Poden afectar l'aparell digestiu, el respiratori, el reproductor, l'immunològic, el nerviós, la pell i, en alguns casos, tot el cos. Les malalties infeccioses poden ser causades per virus, per bacteris, per protozous o per fongs. Les més habituals són les provocades pels virus –l'hepatitis i la sida són les més greus– i pels bacteris, com la sèpsia, la meningitis, la bronquitis, la pulmonia o la tuberculosi.