Expulsat un concursant de «Gran Hermano» per un presumpte abús sexual

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir un possible abús sexual dins la casa de Gran Hermano. La notícia arriba poc després que els responsables del reality de Telecinco anunciessin la sortida del concursant José María López. La cadena de Mediaset també va confirmar, dissabte passat, que la concursant Carlota Prado abandonava la casa. Segons informava ahir El Confidencial, José María podria haver forçat la seva parella Carlota a tenir relacions sexuals no consentides.

Segons ha indicat Mediaset en un comunicat, els fets s'haurien produït la matinada de dissabte quan la noia, que anava «bastant beguda», va ser forçada per López sota un edredó, per evitar ser captat per les càmeres.