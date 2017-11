L'actriu Leonor Watling s'incorpora a «Vivir sin permiso»

Leonor Watling ( Pulsaciones) i Patrick Criado ( Águila Roja) s'incorporen al rodatge de la Vivir sin permiso, la nova sèrie de Mediaset España que narrarà la història d'un patriarca gallec que va construir la seva fortuna amb el contraban i el narcotràfic. La producció, que s'estrenarà l'any vinent a Telecinco compta amb José Coronado i Álex González de protagonistes.

La sèrie, produïda per Telecinco en col·laboració amb Alea Media, està creada per Aitor Gabilondo i inspirada en un relat de Manuel Rivas en el qual relata com la vida de «Nemo» Bandeira, un narcotraficant que ha aconseguit ser acceptat per la societat gallega, s'enfronta a l'Alzheimer i a una lluita dels seus hereus per prendre el seu lloc del patriarca i la carrera per la successió en l'imperi generaran moltes complicacions a la família Bandeira.

L'actor José Coronado encarna el paper de «Nemo» Bandeira i Leonor Watling serà Berta Moliner, la seva cunyada, mentre que Patrick Criado es posarà a la pell de Daniel Arteaga, el seu fillastre. Completen l'elenc interpretatiu, per ara, els actors Claudia Traisac, Pilar Castro, Àlex Monner, Giulia Charm, Ricardo Gómez, Luis Zahera, Unax Ugalde i Carlos Hipólito.

El rodatge de la sèrie es desenvolupa aquests dies a Galícia i promet a l'espectador «passions, rivalitats i interessos enfrontats» segons explica Telecinco.